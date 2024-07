Di Marzio: “Si fanno sotto in tre per Retegui. Se parte, Genoa su Nzola”

L'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha pubblicato un post su Instagram dove dà aggiornamenti riguardo a due attaccanti, uno seguito ed un altro in uscita dalla Fiorentina: Retegui e Nzola. Ecco il testo del post pubblicato dal giornalista: "Diverse squadre sono interessate all’attaccante del Genoa Mateo Retegui: sulle sue tracce c’è la Roma, che valuta l’attaccante della nazionale italiana per potenziare il reparto offensivo. Inoltre anche il Bologna ha chiesto informazioni. Su di lui c’é anche la Juventus, che sta pensando a Retegui come vice Vlahovic nel caso di cessione di Milik. Al momento, però, non sono arrivate offerte ufficiali. Nel caso in cui l'attaccante italo-argentino dovesse essere venduto, il Genoa andrebbe ad acquistare uno tra Kristovic e Nzola".