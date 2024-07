Nzola, non solo Cagliari e Verona. Anche il Genoa segue la vicenda

La Fiorentina è in attesa che il mercato in uscita si attivi, così da liberarsi dagli esuberi e concentrarsi sugli acquisti richiesti dal mister Palladino. Un nome su tutti è quello di Mbala Nzola che dopo una stagione nettamente al di sotto delle aspettative; durante la quale è riuscito a collezionare solo 7 gol in 47 presenze, ha costretto la dirigenza gigliata a cercare un sostituto dopo appena una sola stagione in maglia viola.