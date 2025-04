Bucchioni: “Comuzzo? Pongracic ha qualcosa in più. Mi aspetto un inizio feroce”

"Uscire da queste gerarchie è assolutamente difficile. Si è creato un equilibrio. Quando impari a dire a memoria una formazione vuol dire che hai trovato tranquillità dal punto di vista tecnico. Questi undici hanno giocato due partite perfette soprattutto nella gestione dei momenti. Manca Gosens? C'è Parisi. Questa squadra è cresciuta nella capacità di essere gruppo. Questo ti permette di sopperire alle mancanze dei singoli. Pongracic? E' un giocatore che ha un qualcosa in più rispetto ad un potenziale campione come Comuzzo. In certi momenti serve la giusta esperienza. Mi aspetto una formazione anche superiore rispetto a Juventus e Atalanta. Il Milan gioca in casa e non può più permettersi di perdere. I rossoneri dovevano giocare per lo Scudetto. Il Milan concede sempre nei primi minuti: mi aspetto un avvio feroce. La Fiorentina ha anche lapossibilità di cambiare a partita in corso. Ci sono giocatori duttili come Folorunsho, ma anche Comuzzo stesso; a Zaniolo, come a Beltran, puoi chiedere un certo tipo di sforzo. Le soluzioni Palladino le ha: l'organico c'è ed è stato costruito bene. Perchè siamo a mangiarci le mani per i punti persi? Perché questa squadra è forte e meritava qualcosa in più sicuramente a livello di classifica".