Fiorentina, i convocati per la tournée inglese: out Nzola, ok i nuovi e… Ikoné

I convocati della Fiorentina di Palladino per la tournée in Inghilterra: assente Nzola, ormai fuori dal progetto del nuovo tecnico

Domani mattina la Fiorentina partirà per la tournée in Inghilterra, che vedrà tre impegni per gli uomini di Raffaele Palladino con Bolton, Preston e Hull City (DOVE SEGUIRLE). Ci sono Barak, Kean e Pongracic, chiamato Ikoné dopo il reintegro in rosa nella seconda settimana di ritiro al Viola Park; assenti invece Nzola, Lucchesi e Distefano, oltre a Pierozzi. Di seguito la lista completa: