Dove vedere le partite della Fiorentina in Inghilterra

Al momento per i tifosi viola sarà possibile assistere soltanto alla partita del 30 luglio contro l'Hull City visibile su DAZN. Gli altri impegni in Inghilterra al momento non saranno disponibili ai tifosi viola su alcuna piattaforma. Non è da escludere però un cambio di programma dell'ultimo minuto.