VN – Nzola e le evasioni parigine: ieri sera sul volo per la Capitale francese

Una volta terminate le due settimane di ritiro al Viola Park, per la Fiorentina è tempo di concentrarsi sull'imminente tournée in Inghilterra; un paio di giorni liberi per i ragazzi di Palladino, che lunedì voleranno oltre la Manica per affrontare nei giorni successivi Bolton, Preston e Hull City.

Due giorni che Mbala Nzola, come succede spesso quando non ci sono allenamenti o partite in programma, passerà in Francia: ieri sera il franco-angolano era su un volo Firenze-Parigi, tratta abituale per l'ex Spezia che non è stato protagonista nei primi giorni di lavoro della nuova stagione, allenandosi a parte. Su di lui c'è il Genoa, in caso di partenza di Retegui.