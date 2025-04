“Il calcio sloveno” a VN: “Celje come il Man City, ma non in forza. Occhio a Seslar”

Dopo le due finali perse in casa Fiorentina c'è grande voglia di riportare un trofeo a Firenze che manca ormai da troppo tempo. In caso di finale, salvo una clamorosa eliminazione della squadra di Enzo Maresca, la Fiorentina dovrà vedersela con il Chelsea. Prima però, ci sono ancora due step a cui pensare, e il primo sarà giovedì prossimo contro gli sloveni dell'NK Celje. In vista della sfida in programma giovedì prossimo, siamo andati a disturbare gli esperti dietro alla pagina Il calcio sloveno. Ecco ciò che c'è da sapere sui prossimi avversari in Europa della Fiorentina di mister Palladino: