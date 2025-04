Adani si sbilancia: “Dodò senza senso, un fuoriclasse nel suo ruolo”

Dodò in questa stagione sta mostrando dei grandissimi miglioramenti. Il brasiliano adesso è tra i migliori in Italia nel ruolo

Ieri a San Siro uno dei migliori è stato Dodò , con le sue scorribande offensive ha fatto soffrire Theo Hernandez. Il brasiliano oltre a questo ha servito un grande assist a Kean per lo 0-2. In molti hanno sottolineato la sua grande prestazione, tra cui Daniele Adani. Sul suo account Instagram ha commentato così la partita del terzino viola:

"In questa partita si è visto un giocatore che potrebbe fare il titolare in tutte le squadre d'Italia, e non solo. Non ha niente a che vedere con tutti gli altri giocatori di San Siro, è un giocatore senza senso, un fuoriclasse del suo ruolo"