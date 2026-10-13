Non è semplice rimanere sempre connessi, nemmeno al giorno d'oggi con la moltitudine di canali a nostra disposizione: a beneficio di tutti i nostri lettori, Violanews mette assieme ogni sera le news più lette di giornata, spesso provenienti dalle prime ore del giorno e quindi meno accessibili a chi apre il sito dopo essersi dedicato alle proprie mansioni quotidiane.

La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.

1 - Repubblica: "Il Galatasaray vuole Oulai per gennaio. La risposta di Paratici"

2 - E’ un errore prendersela con Vanoli. Le scelte sbagliate sono tutte di Paratici

3 - ViP 2026/27 – Comuzzo roccioso, Rubino segna e Richardson finisce nella bufera

4 - Carobbi: "Ndour non da Nazionale. Alla Fiorentina servirebbe più un Cataldi"

5 - Oliveira a VN: "A Firenze si cambia troppo. Kean zero rimpianti, l'errore è dopo"