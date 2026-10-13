Il club gigliato dà un aggiornamento riguardo alle condizioni dell'argentino
VIDEO - Il primo gol di Mastantuono in Nazionale ma non solo: l'Argentina domina
Così la Fiorentina poco fa sul proprio sito ufficiale, con un aggiornamento medico concernente l'attaccante argentino Franco Mastantuono:
ACF Fiorentina comunica che, nel pomeriggio di oggi, il calciatore Franco Mastantuono è stato sottoposto ad intervento ambulatoriale di riduzione e sintesi di frattura del IV metacarpo della mano sinistra occorsa a seguito di un trauma contusivo durante la gara di campionato Genoa-Fiorentina. Da domani il calciatore riprenderà la regolare attività con il gruppo e sarà a completa disposizione per il prossimo impegno di campionato.
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