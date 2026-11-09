VIDEO - Vanoli difende De Gea e bacchetta Oulai: "Quel giallo non è da Kanté"

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1 - Fiorentina-Juventus, pagelle VN: Pellegrino un gigante, De Gea pasticcia

2 - Pressing, ritmo e irruenza: ecco Oulai. Nella sua partita c'è un dato clamoroso

3 - Tuttosport racconta: "Episodio vergognoso al termine di Fiorentina-Juve"

4 - La moViola: Joao Mario, era rigore. Giusto annullare il gol di Dragusin?

5 - Cesari: "Bremer salvato dalla patch sulla manica". Il precedente in Monza-Juve