La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport analizzano la prestazione dell'arbitro Colombo in Fiorentina-Juventus:

GAZZETTA DELLO SPORT 5: Al 9', Woltemade a terra: nulla. Al 13' e al 22' due gialli corretti per Cabal e Bremer. Al 40', braccio non punibile (ritratto e attaccato al corpo) di Viery su tiro di Kolo Muani. Al 25' st, Kalulu appoggia deliberatamente e non su contrasto vivo una manata a Njie: sfuggita, manca il giallo. Al 32', Koop giù in area viola: niente da punire. Al 34' manca un rigore per la Juventus: arriva da un compagno ma non è palla inattesa e c'è un movimento anche extra da parte di Joao Mario. Al 36' st, gol annullato alla Viola: giusto, Dragusin agisce con una spinta a due mani su Bremer.

CORRIERE DELLO SPORT 5: Un altro uscito non benissimo dall’ultima partita (Lazio-Cagliari), lascia qualche dubbio, soprattutto un tocco di braccio di João Mario in area di rigore. Bremer, ok il gol: più parte esterna del deltoide che braccio. Nel complesso tiene una linea di intervento abbastanza coerente. Colpo di testa di Dragusin, Kolo Muani non trova il pallone, che rimbalza fra le gambe di João Mario e schizza su, finendo sotto il braccio sinistro (più verso il gomito) di João Mario. Colombo lo ha considerato il pallone inaspettato, ma certo che non era velocissimo e il giocatore viola aveva il tempo per controllarlo meglio. Più rigore che no. Corretto non intervenire sul tocco di braccio ancora di João Mario su tiro ravvicinato di Woltemade. Annullata la rete di Dragusin: corretto, spinta a due mani sulla schiena di Bremer prima di saltare, decisione presa in campo. Oulai ha rischiato il doppio giallo: durissimo l’interven-to su Koopmeiners nel pri- mo tempo (manca giallo), nella ripresa viene ammonito (pare più per proteste) e subito dopo abbatte Boga. Tiro di Kolo Muani, Viery ha le braccia dietro la schiena, pallone sul gomito destro, non punibile.