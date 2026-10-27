VIDEO - Vanoli: "Beto? Ho bisogno di più. Valdepenas uno dei migliori"

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1 - Pongracic, i risultati degli esami strumentali: c'è lesione. Quanto starà fuori

2 - CorSport: "Si può sapere il vero problema di Atta?! Sembra finito nell'oblio"

3 - Fiorentina su un difensore dello Sporting Charleroi: prezzo e concorrenza

4 - Il ringraziamento della Fiorentina: "Grazie Fiesole, vostro appello anche nostro"

5 - La Curva Fiesole: "Giovedì Franchi un inferno. Dovete avere chiaro per chi correte"