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La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.

1 - Mastantuono viola solo se gioca le coppe. Ferrari sincero: sarà un anno di transizione

2 - Nazione: "Hojbjerg, Biondini e Tiago Gabriel. Le mosse di Paratici per gennaio"

3 - Che fine ha fatto? Di Carmine, dal sogno al gol dell'ex. La storia prosegue in Toscana

4 - Finalmente Atta! Dove giocherà e cosa può dare alla Fiorentina

5 - "Non dobbiamo pregare nessuno di venire alla Fiorentina". Il retroscena su Milinkovic-Savic