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La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.

1 - Ferrari: "Fiorentina di prospettiva, serve pazienza. Situazione economica pesante"

2 - VIDEO - La grande doppietta di Mastantuono contro la Costa Rica

3 - Ferrari: "Problemi con Paratici? Ci lavoro a 8m di distanza. Vanoli scelta giusta"

4 - VN - Atta, Ndour, Njie, Pongracic e Parisi: tra gruppo e lavoro a parte. Le ultime

5 - Liverani a VN: "Fagioli-Oulai stesso tema che c'era tra me e Montolivo, ma serve di più"