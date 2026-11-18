Rileggi insieme a noi le cinque notizie più lette nella giornata odierna sul nostro sito
VIDEO - La grande doppietta di Mastantuono contro la Costa Rica
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La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.
1 - Ferrari: "Fiorentina di prospettiva, serve pazienza. Situazione economica pesante"
2 - VIDEO - La grande doppietta di Mastantuono contro la Costa Rica
3 - Ferrari: "Problemi con Paratici? Ci lavoro a 8m di distanza. Vanoli scelta giusta"
4 - VN - Atta, Ndour, Njie, Pongracic e Parisi: tra gruppo e lavoro a parte. Le ultime
5 - Liverani a VN: "Fagioli-Oulai stesso tema che c'era tra me e Montolivo, ma serve di più"
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