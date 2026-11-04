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La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.

1 - Castrovilli: "Rinnovo Fiorentina? Che rammarico. Ho sbagliato a scegliere agente"

2 - Fagioli e Ndour, il problema va oltre il campo: quei segnali che preoccupano Vanoli

3 - ViP 2026/27 – Fabbian show contro l'Atalanta: da MVP affonda Sarri. Bene Martinelli

4 - Youth League, ecco l'avversaria del 3° turno: Fiorentina contro il fratello di Kvara!

5 - Fagioli vittima di estorsione? Un’inchiesta coinvolge anche il cantante Ludwig