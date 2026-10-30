Le cinque top news di oggi sulla Fiorentina: dal riscatto di Goncalves alla paura dei giovani viola
Focus VN - Goncalves arranca: le condizioni per un riscatto ad oggi improbabile
A fine giornata per una rilettura rapida dell'universo Fiorentina, la redazione di Violanews.com vi propone i link alle 5 notizie più lette nel corso delle ultime 24 ore. Buona lettura!
Non è semplice rimanere sempre connessi, nemmeno al giorno d'oggi con la moltitudine di canali a nostra disposizione: a beneficio di tutti i nostri lettori, Violanews mette assieme ogni sera le news più lette di giornata, spesso provenienti dalle prime ore del giorno e quindi meno accessibili a chi apre il sito dopo essersi dedicato alle proprie mansioni quotidiane.
La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.
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- Bocci: "Riscatto Jimenez? Ho dei dubbi. Beto doveva entrare prima"
- Dal Portogallo: "Il riscatto di Goncalves si allontana"
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