La Fiorentina è tornata subito ad allenarsi ieri mattina al Viola Park dopo il 2-2 con l’Atalanta, iniziando a preparare la trasferta del 2 novembre a Reggio Emilia contro il Sassuolo del grande ex Alberto Aquilani. La squadra tornerà in campo questa mattina alle 10 al centro sportivo di Bagno a Ripoli.

Vanoli dovrà ancora rinunciare ad Atta, che conserva qualche possibilità di recuperare per la Juventus l’8 novembre. Il tecnico spera invece di ritrovare Ranieri almeno per la panchina: il difensore ha alternato lavoro individuale e attività con il gruppo e sarà nuovamente valutato. Al momento appare probabile la conferma della difesa schierata contro l’Atalanta, con Jimenez e Joao Mario sulle fasce e Dragusin e Viery al centro.

La principale novità dovrebbe riguardare il centrocampo: dopo l’incoraggiante ingresso contro i bergamaschi, Oulai si avvicina a una maglia da titolare. A lasciargli il posto sarebbe Fagioli, destinato in questo caso alla panchina. Lo scrive la Nazione.