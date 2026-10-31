Alex Jimenez è diventato un riferimento imprescindibile per la Fiorentina, capace di riaccendere la squadra nei momenti difficili. Contro l’Atalanta, con i viola sotto 1-0, ha confezionato il cross per il pareggio di testa di Alieu Njie. Un contributo che si aggiunge al primo gol viola contro il Napoli del 20 settembre, all’autorete provocata a Vasquez nella trasferta di Genova e alla splendida rete dalla distanza contro l’Inter a San Siro. Episodi che raccontano la crescita dello spagnolo classe 2005 e la centralità conquistata dopo un inizio tutt’altro che scontato.

Arrivato il 16 luglio, Jimenez rappresentava una scommessa di Fabio Paratici, convinto di poterne valorizzare le qualità nonostante le difficoltà incontrate in passato. Progressione, tecnica e grinta stanno premiando l’ex Milan, impegnato anche a contenere gli eccessi caratteriali. La formula del trasferimento dal Bournemouth prevede il prestito con diritto di riscatto a 20 milioni e il 30% sulla futura rivendita al club inglese, clausola valida soltanto in caso di riscatto. La Fiorentina potrà ridurre questa percentuale al 20% pagando altri 3 milioni e poi al 10% versandone ulteriori tre: il primo passaggio diventerà obbligatorio a 30 presenze, il secondo dopo altre 30.

Fin dall’arrivo al Viola Park, Jimenez ha sottolineato la disponibilità ad adattarsi alle esigenze della squadra: «Mi piace giocare dove servo alla squadra. Ho sempre fatto il terzino destro». A convincerlo sono stati l’interesse mostrato dalla dirigenza e le prospettive del progetto: «Ho detto immediatamente sì, perché le prospettive mi sono piaciute subito». Adesso il suo rendimento rappresenta una delle certezze sulle quali la Fiorentina può costruire la propria risalita. Lo scrive il Corriere dello Sport.