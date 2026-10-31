Il pareggio con l’Atalanta ha mosso la classifica, ma conferma una Fiorentina ancora alla ricerca di identità ed equilibrio dopo cinquanta giorni dall’arrivo di Vanoli. I viola hanno approcciato bene la partita e ribaltato lo svantaggio, mostrando buone giocate individuali e collettive, ma la fase difensiva resta il problema principale: 21 gol subiti in nove giornate, una media di 2,3 a partita. L’allenatore ha definito evitabili entrambe le reti nerazzurre, con De Ketelaere lasciato solo e troppo spazio concesso a Zalewski, chiedendo maggiore aggressività e concentrazione. Le numerose assenze e i cambi nelle coppie di centrali e terzini non hanno finora permesso di trovare stabilità.

Le difficoltà coinvolgono anche il centrocampo, condizionato dal rendimento in calo di Ndour e Fagioli, mentre Brescianini, rilanciato titolare, ha offerto prove sufficienti e Atta resta infortunato. Contro l’Atalanta l’ingresso di Oulai al posto di Fagioli ha restituito ritmo alla manovra, alzato il baricentro e garantito anche un importante recupero difensivo in campo aperto. Vanoli continua però a predicare prudenza: riconosce il potenziale dell’ivoriano, ma sottolinea il lavoro ancora necessario e le difficoltà legate alla lingua. Resta quindi da chiarire la possibile convivenza con Fagioli, un nodo centrale per gli equilibri della mediana.

Anche l’attacco presenta problemi: Mastantuono crea gioco e occasioni e Njie si è finalmente sbloccato, ma mancano i gol dei centravanti. Beto è ancora a secco, mentre Pellegrino, generoso nel lavoro spalle alla porta, non segna in campionato dall’11 settembre contro il Venezia. I rifornimenti scarseggiano e le azioni sembrano dipendere soprattutto dalle iniziative individuali. Da risolvere anche la collocazione di Goncalves, arrivato dallo Sporting con un curriculum ricco di gol e assist: Vanoli considera prioritario proteggere la difesa e, dopo l’esperimento contro il Como, accantona per il momento il 4-2-3-1 con il portoghese dietro la punta, destinandolo soprattutto agli ingressi a gara in corso. Lo scrive Repubblica Firenze.