Vanoli alla ricerca del giusto equilibrio
Focus VN - Goncalves arranca: le condizioni per un riscatto ad oggi improbabile
Il pareggio con l’Atalanta ha mosso la classifica, ma conferma una Fiorentina ancora alla ricerca di identità ed equilibrio dopo cinquanta giorni dall’arrivo di Vanoli. I viola hanno approcciato bene la partita e ribaltato lo svantaggio, mostrando buone giocate individuali e collettive, ma la fase difensiva resta il problema principale: 21 gol subiti in nove giornate, una media di 2,3 a partita. L’allenatore ha definito evitabili entrambe le reti nerazzurre, con De Ketelaere lasciato solo e troppo spazio concesso a Zalewski, chiedendo maggiore aggressività e concentrazione. Le numerose assenze e i cambi nelle coppie di centrali e terzini non hanno finora permesso di trovare stabilità.
Le difficoltà coinvolgono anche il centrocampo, condizionato dal rendimento in calo di Ndour e Fagioli, mentre Brescianini, rilanciato titolare, ha offerto prove sufficienti e Atta resta infortunato. Contro l’Atalanta l’ingresso di Oulai al posto di Fagioli ha restituito ritmo alla manovra, alzato il baricentro e garantito anche un importante recupero difensivo in campo aperto. Vanoli continua però a predicare prudenza: riconosce il potenziale dell’ivoriano, ma sottolinea il lavoro ancora necessario e le difficoltà legate alla lingua. Resta quindi da chiarire la possibile convivenza con Fagioli, un nodo centrale per gli equilibri della mediana.
Anche l’attacco presenta problemi: Mastantuono crea gioco e occasioni e Njie si è finalmente sbloccato, ma mancano i gol dei centravanti. Beto è ancora a secco, mentre Pellegrino, generoso nel lavoro spalle alla porta, non segna in campionato dall’11 settembre contro il Venezia. I rifornimenti scarseggiano e le azioni sembrano dipendere soprattutto dalle iniziative individuali. Da risolvere anche la collocazione di Goncalves, arrivato dallo Sporting con un curriculum ricco di gol e assist: Vanoli considera prioritario proteggere la difesa e, dopo l’esperimento contro il Como, accantona per il momento il 4-2-3-1 con il portoghese dietro la punta, destinandolo soprattutto agli ingressi a gara in corso. Lo scrive Repubblica Firenze.
© RIPRODUZIONE RISERVATA