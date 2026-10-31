Al Viola Park si va alla ricerca di equilibrio
Focus VN - Goncalves arranca: le condizioni per un riscatto ad oggi improbabile
La Gazzetta dello Sport si sofferma sull'aria che si respira al Viola Park dopo il pareggio contro l'Atalanta al Franchi:
Qualcosa è cambiato ed è da queste piccole certezze che Paolo Vanoli vuole ripartire. Un punto in tre partite è poca roba, però al Viola Park erano assolutamente consapevoli delle difficoltà del calendario tra le due soste per le nazionali. Le sfide contro Como, Inter e Atalanta hanno portato poco in termini di risultati ma a Paolo Vanoli hanno dato ulteriore fiducia nel gruppo e consapevolezza del valore della rosa. La squadra è ancora nel mezzo di un percorso di maturazione che richiederà tempo e mostra facce differenti: più spavalda quando ha il pallone, in difficoltà quando comandano gli altri. Soprattutto al Franchi, dove le aspettative sono alte, i ragazzi sentono più la pressione e spesso si fanno prendere da una controproducente frenesia. Su questo sta lavorando il tecnico, spalleggiato dalla società, e qualche passo avanti è convinto di averlo già fatto. Giovedì la Fiorentina ha alternato buone progressioni offensive ma pure le solite amnesie difensive.
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