"Talento, qualità, forza fisica, strappi. Difficile, sulla carta, immaginare qualcosa di meglio"

Redazione VN
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Il Corriere Fiorentino si sofferma su Nicolò Fagioli. Il centrocampista viene da una prestazione deludente contro l'Atalanta e in estate ha rischiata di essere ceduto:

Erano, insieme a Franco Mastantuono, i volti copertina di un sogno di mezza estate. Quelli che più di ogni altro potevano portare la Fiorentina in un’altra dimensione. Del resto si sa, da che calcio è calcio è lì, in mezzo al campo, che si costruisce la forza di una squadra. Loro sono Arthur Atta, Christ Inao Oulai e Nicolò Fagioli. Ed è vero, fossero arrivate offerte all’altezza probabilmente quest’ultimo sarebbe andato incontro allo stesso destino di tanti suoi (ex) compagni della Fiorentina della scorsa stagione, ma una volta rimasto in molti hanno pensato che quello costruito da Fabio Paratici sarebbe potuto diventare un centrocampo tra i migliori del campionato. Talento, qualità, forza fisica, strappi. Difficile, sulla carta, immaginare qualcosa di meglio.
De Gea e Fagioli

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