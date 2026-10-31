A distanza di oltre otto anni dalla tragica scomparsa di Davide Astori, l'ex centrocampista della Fiorentina Bryan Dabo ha rievocato i drammatici momenti della mattina del 4 marzo 2018, quando il capitano viola venne trovato privo di vita nella sua stanza d'albergo a Udine prima di una sfida di campionato.

Intervenuto al podcast francese Addict O Foot, il calciatore ha aperto il cassetto dei ricordi svelando particolari inediti e toccanti legati a quella vicenda, compresa un'inquietante coincidenza accaduta poche ore prima del decesso.

Dabo ha ricostruito con emozione le ore che hanno preceduto la tragedia:

La sera prima della partita stavamo parlando tra compagni proprio del tema della morte. Ci chiedevamo quasi scherzando: "Se dovessi morire domani, a chi lasceresti i tuoi beni?". Davide se n'è andato soltanto sette o otto ore più tardi. Non riuscivamo a darci una spiegazione logica. Soltanto il giorno precedente ci eravamo sottoposti all'elettrocardiogramma di squadra e due giorni prima avevamo fatto gli esami del sangue. Tutti i parametri risultavano perfetti.