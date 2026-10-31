Nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano la Repubblica, l'ex portiere e capitano dell'Inter Samir Handanovic ha ripercorso le battute finali della sua carriera da calciatore, svelando retroscena di mercato e prospettive per il futuro in panchina.

Tra i passaggi più significativi dell'intervista emerge il retroscena legato al club viola:

De Zerbi mi voleva al Brighton. Mi sarebbe piaciuto vederlo lavorare da vicino, anche accettando il ruolo di secondo portiere. Ci furono contatti anche con la Fiorentina di Italiano, ma poi non se ne fece nulla. In futuro mi piacerebbe tornare a Udine come allenatore.