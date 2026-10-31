Ospite del Pentasport di Radio Bruno, l'ex viola Lorenzo Amoruso ha parlato della sfida contro l'Atalanta:

Sono due punti persi: eri passato in vantaggio e l’avevi rimontata e quest’anno non era mai successo. Pensavo e speravo che riuscissi a tirarti avanti grazie al sentimento della rimonta e invece, ancora una volta, hai ceduto, rischiando anche di perdere la partita. C’è ancora tanto da lavorare, gli errori sono di tutti: ci sono tante cose che non mi so spiegare, come i due cambi al 90’ oppure lo stare in campo di alcuni giocatori che a me non piacciono, come Ndour, che non insegue De Ketelaere sul primo gol. Penso che non stiamo migliorando le problematiche, anzi, sembrano ancora più evidenti, a differenza di quello che sta dicendo l’allenatore.

I due cambi al 90’

Caratterialmente mi sembrano due ragazzi tranquilli, perché con due cambi così rischi anche la rottura con l’allenatore. Perché, a due minuti dalla fine, cosa pensi di ottenere da un giocatore che non è nemmeno in clima partita.

Sui difensori

Viery è migliorato rispetto a quello di Milano, Valdepenas, per quanto abbia gamba, a livello difensivo deve ancora impostarsi meglio. Joao Mario ha fatto una partita discreta, non soltanto dal punto di vista offensivo, con il gol, ma ha sempre indirizzato dove voleva che andassero gli attaccanti. Nel 1 contro 1 forte ha fatto una buona partita, sicuramente sufficiente; se diventerà titolare, questo lo dimostrerà lui.

La situazione della squadra

Questa è una squadra che è stata caricata troppo di buoni commenti a inizio stagione, tutti a dire: "quello è forte, quell'altro è forte", il primo sono stato anche io perché pensavo che fossero giocatori di una certa personalità, invece in campo non la stiamo vedendo, e vediamo errori su errori con giocatori impauriti da fare il loro mestiere.