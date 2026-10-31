Benedetto Ferrara ha commentato il momento della Fiorentina, soffermandosi sui problemi difensivi e sulle note positive Oulai e Joao Mario
Vox Populi: la Fiorentina vivrà ancora tutti gli incubi della passata stagione?
Ai microfoni di Radio Bruno, durante il Pentasport, il giornalista Benedetto Ferrara ha affrontato la prossima sfida dei viola:
Mi aspetto una squadra che trovi un po’ di coraggio, compattezza in campo, un po’ di costanza di rendimento che non duri semplicemente quei 10 minuti, per poi alternarsi a momenti di paura. È una squadra difficile da decodificare, se non nelle sue incertezze. Il Sassuolo è una squadra che vive lo stesso momento: ha subito 6 gol, anche se in 10, ma vuol dire che concede tanto, quindi la Fiorentina deve cercare di segnare.
Analisi della situazione della squadra
Vanoli ha sottovalutato il fatto che questa squadra, come anche Grosso a modo suo, con tutti i suoi limiti, ha un centrocampo fragile. Nell’analisi tecnico-tattica, se davanti hai 3 attaccanti, dietro devi avere un centrocampo che stia attento e sappia contrastare, e penso che questo Vanoli lo abbia sottovalutato. Penso che le responsabilità di un avvio così deludente siano da suddividere tra l’allenatore e la società, ma non è un’accusa critica: penso che anche i dirigenti possano sbagliare, anche se ultimamente sbagliamo un po’ troppo.
Una fase difensiva fragile
La Fiorentina in fase di non possesso è molto fragile, a centrocampo manca un incontrista e la squadra lo soffre. E manca soprattutto la "cattiveria". Che questa Fiorentina sia piena di limiti è evidente: 21 gol subiti sono veramente tanti, sono troppi.
Le note positive
Le note positive ci sono, Oulai ha dimostrato di andare il doppio di fagioli e il triplo di Ndour, è un giocatore da valutare non solo per quanto sia stato pagato ma perché nei fatti anche se sicuramente ancora deve crescere è una pedina valida, è un giocatore che va sempre sull’uomo. E anche Joao Mario, nella partita contro l’Atalanta, schierato a sinistra, ha dato più solidità di Valdepenas, che a me piace, ma deve ancora crescere molto. Il portoghese, però, ha esperienza e, oltre al gol, è stata una scelta azzeccata da parte di Vanoli.
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