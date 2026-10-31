Ai microfoni di Radio Bruno, durante il Pentasport, il giornalista Benedetto Ferrara ha affrontato la prossima sfida dei viola:

Mi aspetto una squadra che trovi un po’ di coraggio, compattezza in campo , un po’ di costanza di rendimento che non duri semplicemente quei 10 minuti, per poi alternarsi a momenti di paura. È una squadra difficile da decodificare, se non nelle sue incertezze. Il Sassuolo è una squadra che vive lo stesso momento : ha subito 6 gol, anche se in 10, ma vuol dire che concede tanto, quindi la Fiorentina deve cercare di segnare .

Vanoli ha sottovalutato il fatto che questa squadra, come anche Grosso a modo suo, con tutti i suoi limiti, ha un centrocampo fragile . Nell’analisi tecnico-tattica, se davanti hai 3 attaccanti, dietro devi avere un centrocampo che stia attento e sappia contrastare, e penso che questo Vanoli lo abbia sottovalutato. Penso che le responsabilità di un avvio così deludente siano da suddividere tra l’allenatore e la società , ma non è un’accusa critica: penso che anche i dirigenti possano sbagliare, anche se ultimamente sbagliamo un po’ troppo.

La Fiorentina in fase di non possesso è molto fragile, a centrocampo manca un incontrista e la squadra lo soffre . E manca soprattutto la "cattiveria" . Che questa Fiorentina sia piena di limiti è evidente: 21 gol subiti sono veramente tanti, sono troppi .

Le note positive ci sono, Oulai ha dimostrato di andare il doppio di fagioli e il triplo di Ndour, è un giocatore da valutare non solo per quanto sia stato pagato ma perché nei fatti anche se sicuramente ancora deve crescere è una pedina valida, è un giocatore che va sempre sull’uomo.

E anche Joao Mario, nella partita contro l’Atalanta, schierato a sinistra, ha dato più solidità di Valdepenas, che a me piace, ma deve ancora crescere molto. Il portoghese, però, ha esperienza e, oltre al gol, è stata una scelta azzeccata da parte di Vanoli.