Il baco c’è ma non si trova, è una Fiorentina copia e incolla

Doveva essere l'ultimo colpo del mercato viola, il giocatore in grado di accendere i meccanismi offensivi della Fiorentina. Invece per adesso, Pedro Goncalves è ancora alla ricerca del proprio spazio. L'ex Sporting è partito titolare solo contro il Como, e qualche nube si addensa sul suo futuro.

Come scrive A'Bola, le condizioni per il riscatto di Pote, potrebbero non verificarsi. La Fiorentina ha versato 2.5 milioni, mentre la cifra per l'acquisto definitivo è di 22.5. Per far si, che il riscatto diventi obbligatorio, i viola dovrebbero qualificarsi alle prossime coppe europee, mentre Goncavles deve giocare almeno 45 minuti nel 50-60% delle partite. La stagione è ancora lunga, ma le aspettative sul portoghese erano ben diverse