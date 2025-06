“Calcio con la F”: dopo Fazzini anche Fabbian? Sullo sfondo Italiano e l’Inter

Il Bologna e Italiano sono in attesa delle mosse dell'Inter che può ricomprare Fabbian a prezzo di saldo: la Fiorentina osserva interessata

Paolo Poggianti Redattore 21 giugno 2025 (modifica il 21 giugno 2025 | 12:47)

Fagioli-Fazzini-Fabbian? Non è soltanto un'allitterazione. Anzi, presto - secondo radio mercato - potrebbe costituire la spina dorsale del centrocampo della nuova Fiorentina di Stefano Pioli. L'operazione Fazzini con l'Empoli è in chiusura, ma il Ds Pradè lavora per regalare al tecnico almeno un'altra pedina per la mediana. Un reparto da rivoluzionare rispetto alla passata stagione, complici gli addii dei vari Cataldi, Adli, Folorunsho e - ahinoi - Bove. Tabula rasa? Quasi, complici tutti i giocatori in prestito non riscattati. In rosa rimangono i soli Mandragora, Richardson e Ndour, oltre al già menzionato Fagioli. Senza considerare Bianco e Amatucci di ritorno.

Ital-Viola: giovani e italiani — L'impronta "in DAD" di Stefano Pioli inizia a farsi sentire: dopo la mezz'ala dell'Empoli potrebbe arrivare anche un altro Under 21 azzurro. Tra le idee per riallestire il reparto Sky Sport ha svelato, infatti, il forte interesse viola per Giovanni Fabbian. La Fiorentina monitora il centrocampista del Bologna, protagonista della grande stagione della squadra di Vincenzo Italiano, anche se col passare dei mesi divenuto meno centrale nello schieramento dell'ex tecnico gigliato. Complice l'esplosione di Odgaard che Italiano gli ha spesso preferito come "assaltatore" sulla trequarti. Il danese che lo ha ripagato con una stagione super da 6 reti e 3 assist in Serie A.

Eppure Fabbian si è ritagliato il suo spazio tra le fila felsinee, soprattutto da subentrante. Solo 18 su 41 totali le partite disputate da titolare in stagione. 3 goal in campionato e 1 in Coppa Italia, più un assist. Una stagione al di sotto di quella vissuta l'anno precedente con Thiago Motta in panchina sotto le torri bolognesi: 5 goal e 2 assist dopo essersi conquistato il posto dalla 17° giornata, era addirittura il 23 dicembre. Intendiamoci, Italiano non lo ha escluso, lo considera un giocatore importante e non se ne priverebbe a cuor leggero. Anzi, da Bologna assicurano che la volontà è chiara: vuole fargli fare il salto, facendolo giocare di più nella prossima stagione.

Le statistiche 2024/25 di Fabbian in maglia Bologna, elaborate da Sofascore. (L'articolo prosegue sotto la grafica)

La recompra Inter — Il giocatore classe 2003, però, dal canto suo, si guarda intorno. Ha recentemente cambiato scuderia (la CAA Stellar di Joshua Barnett) e i suoi nuovi agenti lo sposterebbero volentieri da Bologna. E perché non in direzione Firenze? La Fiorentina non è la sola a seguire gli sviluppi, c'è anche la Lazio di Sarri. La società biancoceleste aveva Fabbian nei pensieri già alla fine di gennaio, quando venne ipotizzato uno scambio con Tchaouna.

Il Bologna stesso è in attesa delle mosse dell'Inter. Il club nerazzurro vanta una clausola che gli permetterebbe di riportare Fabbian subito in nerazzurro. Ma come funziona e quanto dura? L'Inter ha ceduto il cartellino di Fabbian al Bologna nel 2023 per soli 5 milioni di euro, prezzo che oggi si è almeno quadruplicato. Nel contratto, come detto, era stata però inserita una clausola di recompra che permette all'Inter di acquistare nuovamente Fabbian dal Bologna versando 12 milioni di euro a partire dal 2025.

Il diritto di ‘recompra’ a favore dei nerazzurri sarà però esercitabile solo nel primo giorno della sessione estiva di calciomercato. Questo vuol dire che l’Inter dovrebbe versare la cifra pattuita il 1° luglio 2025. Dal giorno successivo, invece, il Bologna sarà libero di cedere Fabbian a qualsiasi altra squadra o di trattenerlo, ovviamente.