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1 - Poku, ecco la freccia per l’attacco viola. Mercato da 8 anche se andasse via Kean

2 - Sportmediaset: il Como ha già rilanciato per Kean. L'offerta sul tavolo

3 - Sabatini critica Paratici: "Non mi piace la sua gestione con Kean e Fagioli"

4 - In Germania distruggono Gosens: "Schalke? Sappiamo tutti che non volevi venire"

5 - "Kean? Abbiamo preso Chalobah". Così Fabregas devia il discorso mercato