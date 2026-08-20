"E faccio fatica a capire quando sostiene di aver voluto fortemente tornare allo Schalke, perché secondo me non è così"

Redazione VN
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L’ex calciatore tedesco Mario Basler ha commentato il ritorno di Robin Gosens allo Schalke 04 a Sky Sport Germania:

“Non penso sia stata una grande operazione, anche perché Gosens arriva da stagioni non particolarmente positive. E faccio fatica a capire quando sostiene di aver voluto fortemente tornare allo Schalke, perché secondo me non è così. Sappiamo che non era una destinazione particolarmente ambita: alla fine si è semplicemente ritrovato lì”.
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