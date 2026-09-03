VN&TN - Fiorentina-Torino, cosa va e cosa no: l'intervista doppia

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La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.

1 - Sentite Canovi: "Esonero Grosso? Conosco Paratici, vi dico una cosa"

2 - Giocatori cercasi, Paratici e gli svincolati: le migliori occasioni per la Fiorentina

3 - Vlahovic: "Qui per Italiano, a Firenze ha fatto benissimo". Poi attacca la Juve

4 - Sabatini boccia il mercato: "Njie scommessa, che senso ha l'acquisto di Gnonto?"

5 - Prendete Brozovic, serve la sua esperienza. Fiorentina bella e giovane, ma sembra fragile