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Il mercato estivo si è ufficialmente chiuso ieri, 1° settembre alle ore 20, ma per la Fiorentina non è ancora tempo di mettere la parola fine alle operazioni. Il club viola può infatti continuare a guardare al mercato degli svincolati, soprattutto per completare una rosa che, dopo le ultime uscite, presenta ancora qualche casella da riempire.

La necessità più evidente riguarda il centrocampo. La partenza di Rolando Mandragora, direzione Torino, ha lasciato un vuoto soprattutto in termini di equilibrio e di capacità di schermare la difesa. La Fiorentina aveva provato fino all’ultimo a riportare a Firenze Lucas Torreira, ma i tempi stretti della chiusura del mercato non hanno permesso di arrivare alla fumata bianca.

E così, tra le opportunità ancora disponibili, emerge una lista particolarmente interessante. Non mancano mediani, mezzali, giocatori duttili e profili di grande esperienza internazionale. In difesa, invece, il problema principale riguarda la corsia mancina, dove Valdepenas è attualmente l’unico terzino sinistro di ruolo pienamente disponibile.

Ecco dunque una panoramica dei principali svincolati che potrebbero rappresentare un’opportunità per la Fiorentina di Fabio Grosso.

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