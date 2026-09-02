Tutte le info per seguire la sfida del Centenario tra Fiorentina All Stars e Operazione Nostalgia Legends: orario, diretta TV, streaming e live
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La Fiorentina continua a celebrare i suoi 100 anni di storia con una sfida speciale e ricca di nostalgia al Franchi. La selezione delle Fiorentina All Stars affronterà le Operazione Nostalgia Legends in un'amichevole stellare organizzata nell'ambito delle celebrazioni per il centenario del club viola.
Dove vedere Fiorentina All Stars-Operazione Nostalgia Legends
|Mercoledì 2 settembre, ore 20:00
|Stadio Franchi, Firenze
|TV
|Sky Sport 255
|Streaming
|NOW e canale YouTube di Sky Sport
|Telecronaca
|Massimo Marianella
|Radio
|Radio Bruno
Il live su Violanews.comColoro che fossero impossibilitati a seguire la partita in TV o streaming hanno un'altra opzione per non perdersi niente della serata di festa della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.com.
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