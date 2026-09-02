Tutte le info per seguire la sfida del Centenario tra Fiorentina All Stars e Operazione Nostalgia Legends: orario, diretta TV, streaming e live

Redazione VN
BAGNO A RIPOLI VIOLA PARK ARRIVO DEL NUOVO GIOCATORE DELLA FIORENTINA PEDRO GONCALVES

VIDEO VN - Pedro Gonçalves è al Viola Park! "Felice di essere alla Fiorentina"

La Fiorentina continua a celebrare i suoi 100 anni di storia con una sfida speciale e ricca di nostalgia al Franchi. La selezione delle Fiorentina All Stars affronterà le Operazione Nostalgia Legends in un'amichevole stellare organizzata nell'ambito delle celebrazioni per il centenario del club viola.

Dove vedere Fiorentina All Stars-Operazione Nostalgia Legends

Mercoledì 2 settembre, ore 20:00 Stadio Franchi, Firenze
TV Sky Sport 255
Streaming NOW e canale YouTube di Sky Sport
Telecronaca Massimo Marianella
Radio Radio Bruno

Il live su Violanews.com

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in TV o streaming hanno un'altra opzione per non perdersi niente della serata di festa della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.com.
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