Attraverso un video pubblicato sul proprio canale YouTube, il giornalista Sandro Sabatini ha stilato un bilancio critico sulla sessione estiva di calciomercato condotta dalla Fiorentina, assegnando un voto che non va oltre la risicata sufficienza alla rosa a disposizione di mister Fabio Grosso.

"Difesa da rivedere e troppi doppioni in rosa"

L'analisi del giornalista parte dalle perplessità legate al reparto arretrato e all'abbondanza di elementi in organico: "Se Dragusin è quello che stiamo vedendo finora, non c’è un vero difensore alla Fiorentina. I viola hanno comprato tanti calciatori, ma hanno inserito anche tanti doppioni. Ci sono elementi che sono stati bocciati già dopo appena due partite e che risultano palesemente in esubero già al primo di settembre".

"Mercato al massimo da 6: Njie è un'incognita, su Gnonto..."

Sabatini non risparmia stoccate neanche per i volti nuovi arrivati nel reparto offensivo per completare la rosa: "Quello della Fiorentina è un mercato al massimo da 6. Njie è un profilo tutto da scoprire, si può considerare al massimo una scommessa… ma Gnonto? Che cosa vuoi scoprire di nuovo? Sono anni che si conosce il suo valore e, sinceramente, lascia più di un interrogativo".