Giampaolo Marchini ha commentato il mercato della Fiorentina

Redazione VN
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Giampaolo Marchini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per parlare del mercato della Fiorentina:

Beto è un giocatore funzionale alla Fiorentina, più di Zirkzee che ha un appeal maggiore. È un giocatore di gamba che dà profondità. Riserva all'Everton? Anche Malen era una riserva. Non è un acquisto sbagliato. Kean? La tempistica ha influito nella metamorfosi tra pre-campionato e campionato. Poi l'allenatore ci ha messo del suo e la partita del Centenario no ha abbassato la temperatura attorno alla squadra.

La squadra

C'era da aspettarsi qualcosa in più, ma è diverso dall'anno scorso. Ora c'è una qualità superiore. Dopo due giornate è difficile trovare l'equilibrio. Ma tra i reparti c'è molta lunghezza: un problema che ha chi ha rivoluzionato tanto. Atta non può giocare con la linea a tre: va messo accanto a un altro trequartista.
Marchini

Dragusin e la difesa

È l'interrogativo più grande. La sua presenza era rassicurante sulle palle inattive, invece abbiamo fatto tre passi indietro con Roma e Frosinone. Questo è l'aspetto più preoccupante. La fase difensiva è stata molto negativa.

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