L'attaccante Moise Kean ha terminato le visite mediche con il Como

Redazione VN
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Moise Kean è un nuovo giocatore del Como. Con l'arrivo di Beto, la Fiorentina ha dato il via libera all'attaccante che approda sulle rive del Lago. Nel pomeriggio ha sostenuto le visite mediche e si appresta a firmare un contratto che lo legherà al club lariano. Il video:

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Kean

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