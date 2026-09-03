Ieri le prime parole ai canali ufficiali del club biancoceleste, oggi la presentazione in conferenza stampa. Albert Gudmundsson, approdato alla Lazio proprio sul gong finale della sessione estiva in prestito con diritto di riscatto (fissato a 12 milioni dopo 1 milione di oneroso), ha ripercorso la sua esperienza con la maglia della Fiorentina e spiegato le ragioni del suo addio a Firenze.

"A Firenze tanti infortuni e non ho reso al meglio"

Il fantasista islandese, che indosserà la maglia numero 80, ha analizzato con lucidità il suo biennio trascorso in riva all'Arno, caratterizzato da molti alti e bassi e da qualche infortunio di troppo: "Ho vissuto una bella avventura a Genova, poi sono andato alla Fiorentina: nel primo anno la squadra è andata bene, mentre io ho avuto tanti infortuni. Nel secondo anno tutti sanno che non ho reso al meglio personalmente e anche come squadra. Ora sono felice di giocare in questo club e voglio dimostrare a tutti che sono ancora il giocatore che sono sempre stato. Mi vedo come trequartista, ma sono un giocatore che vuole creare occasioni per sé e per i compagni".

"Lazio e Fiorentina stesso livello, ma qui voglio guadagnarmi la conferma"

Sollecitato sul peso del trasferimento e sui contatti degli ultimi giorni di mercato, Gudmundsson ha espresso grande motivazione per il futuro: "La Lazio mi aveva cercato già in passato e ho sempre avuto interesse verso questa piazza. In passato presi un'altra decisione, ma adesso spetta a me dimostrare il giocatore che sono per guadagnarmi il riscatto. L'affare si è concretizzato a fine mercato: c'era un interessamento, ma non credevo fosse così concreto fino agli ultimi giorni. Se è un salto in avanti per la mia carriera? Credo che Lazio e Fiorentina recentemente abbiano giocato per gli stessi obiettivi, anche se lo scorso anno chiaramente la Lazio ha fatto meglio. Ho visto una squadra forte che può fare cose importanti".