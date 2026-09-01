VIDEO VN - Beto è a Firenze! Le immagini da Peretola

Albert Gudmundsson lascia la Fiorentina e diventa un nuovo giocatore della Lazio. È ufficiale il trasferimento dell'attaccante islandese, che si trasferisce in biancoceleste con la formula del prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Il contratto è stato depositato in lega.

Il comunicato