Albert Gudmundsson lascia la Fiorentina e passa alla Lazio: prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 12 milioni.
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Albert Gudmundsson lascia la Fiorentina e diventa un nuovo giocatore della Lazio. È ufficiale il trasferimento dell'attaccante islandese, che si trasferisce in biancoceleste con la formula del prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Il contratto è stato depositato in lega.
Il comunicato
ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Albert Gudmundsson alla S.S. Lazio.
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