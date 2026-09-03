In tarda mattinata l'ormai nuovo attaccante della Lazio Albert Gudmundsson si è presentato ufficialmente in conferenza stampa, accompagnato dagli altri volti nuovi del mercato biancoceleste e dal direttore sportivo Angelo Fabiani. Un'occasione in cui il fantasista islandese non ha nascosto il proprio entusiasmo per il trasferimento nella Capitale, definendolo un passaggio utile a cambiare aria e lasciarsi alle spalle due annate vissute a Firenze tra troppi infortuni e prestazioni decisamente al di sotto delle aspettative.

Il messaggio su Instagram

Nel pomeriggio è poi arrivato il congedo ufficiale rivolto all'ambiente gigliato. Attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, il calciatore ha condiviso un'immagine che lo ritrae in maglia viola, accompagnata da un sintetico messaggio di saluti: "Grazie Firenze".

Un saluto laconico, privo di particolari slanci d'affetto o retorica, che rispecchia in pieno il clima di un addio consumatosi senza troppi rimpianti da entrambe le parti e che, al pari delle sue ultime prestazioni sul campo, difficilmente resterà impresso nella memoria del popolo viola.