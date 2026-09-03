Nel corso della conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti biancocelesti, tra i quali spicca l'ex fantasista della Fiorentina Albert Gudmundsson, il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani ha fatto il punto sulle principali trattative condotte nell'ultima sessione di calciomercato. Tra i vari retroscena emersi, il dirigente si è soffermato in particolare sulla mancata cessione di Matteo Cancellieri, seguito da vicino anche dai gigliati.

"Gattuso ha posto il veto per Cancellieri"

Fabiani ha spiegato la posizione ferma del tecnico Gennaro Gattuso riguardo al futuro dell'esterno offensivo, accostato a più riprese alla Fiorentina nelle battute finali delle trattative: "Con Gattuso c'è un rapporto lineare, di grande correttezza e stima reciproca. Rino ha detto chiaramente di volere solo giocatori pienamente motivati a sposare la Lazio. Giustamente ha posto il veto sulla cessione di Cancellieri e per questo motivo abbiamo rinunciato a mandarlo al Genoa, al Parma o alla Fiorentina. Con il mister c'è la massima linearità".

"Gudmundsson ha voluto fortemente la Lazio al fotofinish"

Il direttore sportivo ha poi ripercorso i passaggi che hanno portato all'ingaggio dell'ex numero 10 viola, strappato ai gigliati al fotofinish: "È passato qualche anno dal primo contatto, ma alla fine ci siamo ritrovati. Il primo tentativo andò a vuoto ai tempi del Genoa perché si inserirono i poteri forti. Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Oltre al valore tecnico dei calciatori, la cosa che li contraddistingue è che loro scelgono la Lazio e per noi è motivo di grande orgoglio: Gudmundsson ha voluto fortemente venire qui e ci siamo riusciti proprio negli ultimi istanti".