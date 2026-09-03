La Lega Serie A ha reso noti il calendario completo, con relative date, orari e programmazioni televisive, degli anticipi e dei posticipi che vedranno impegnata la Fiorentina dalla sesta alla dodicesima giornata di campionato. Un ciclo intenso che vedrà la squadra di Fabio Grosso affrontare scontri diretti importanti, tra cui le sfide contro Inter, Atalanta e Juventus.

Il programma completo dei viola

6ª giornata | Genoa - Fiorentina: Sabato 10 ottobre 2026, ore 15:00

7ª giornata | Fiorentina - Como: Domenica 18 ottobre 2026, ore 15:00

8ª giornata | Inter - Fiorentina: Domenica 25 ottobre 2026, ore 12:30

9ª giornata | Fiorentina - Atalanta: Giovedì 29 ottobre 2026, ore 20:45

10ª giornata |Sassuolo - Fiorentina: Lunedì 2 novembre 2026 ore 18:30

11ª giornata | Fiorentina - Juventus: Domenica 8 novembre 2026, ore 20:45

12ª giornata | Monza - Fiorentina: Lunedì 23 novembre 2026, ore 18:30