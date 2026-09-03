Il retroscena sul trasferimento di Franco Mastantuono alla Fiorentina
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La Gazzetta dello Sport svela un retroscena sulla possibilità di Franco Mastantuono di andare al Milan:
Perché il Milan non ha preso Mastantuono e Karetsas? Il club aveva una grande esigenza - un centravanti – e l’ha risolta presto prendendo Gonçalo Ramos. A quel punto, l’attenzione si è spostata sulla trequarti, alla ricerca di un mancino creativo. Mastantuono è stato un nome in lista e il Real Madrid non ha fatto opposizione: preferiva che Franco restasse in Europa. Il Milan però non voleva prendere un giocatore in prestito secco – le grandi non lo fanno quasi mai – mentre la Fiorentina ha chiuso con quella formula.
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