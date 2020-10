Damiani: “Era destino che Chiesa andasse alla Juve. Gli unici a rimetterci sono i tifosi viola”

Il noto procuratore Oscar Damiani è intervenuto a Radio Sportiva. Queste le sue parole: “Era destino che Chiesa andasse alla Juventus: è un ottimo acquisto, di grandi prospettive, ma giocare nella Juve cambia rispetto a giocare nella Fiorentina perché ti devi confrontare con grandi campioni e avere la forza mentale per diventare titolare. I tifosi viola saranno rimasti male ma sono gli unici ad averci rimesso in questo caso: la Fiorentina ha preso una bella cifra cedendo un giocatore che rimaneva malvolentieri, la Juve ha preso un giovane di prospettiva e Chiesa ha aumentato il suo ingaggio. Chiesa ha un gran tiro e si muove bene ma con Ronaldo e Dybala sarà costretto a fare l’esterno e quando fai l’esterno perdi lucidità in zona gol: se fa 7/8 gol e una decina di assist è già un gran risultato”.