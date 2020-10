Sconcerti su Chiesa: “Firenze si è liberata della sua psicosi ma i problemi della Fiorentina restano”

Nel corso del suo editoriale sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti valuta così il passaggio di Chiesa alla Juventus e il mercato della Fiorentina:

Chiesa sarà ricordato per l’architettura dell’acquisto, 2 più 8 più 40 più 10 di bonus, ma non è per niente chiaro quale vantaggio effettivo porterà. Chiesa ha mezzi eccezionali che poche volte riesce a disciplinare. Può fare l’ala a tutto campo ma questo gli toglie freschezza nella sua vera caratteristica, lo scatto lungo, quello davvero in grado di spezzare l’avversario e la partita. Non si rafforza la Fiorentina (6) ma si libera da una psicosi che per una piccola grande città è letale: sentirsi rifiutata dal figlio che aveva adottato. (…) È rimasta coi suoi problemi di gioco e di gol la Fiorentina: è invecchiata molto (Callejon, Bonaventura) ha resistito trattenendo Milenkovic e Pezzella ma non ha né un centravanti né un regista. Amrabat non fa girare la squadra è una mezzala che ama portare la palla.