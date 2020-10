Sorpresa Cristòforo. L’uruguaiano rescinde con la Fiorentina e va in Spagna

All’improvviso in tarda serata Cristoforo è diventato ufficialmente un nuovo calciatore del Girona. Il club attualmente in seconda divisione spagnola lo ha annunciato con il seguente comunicato: “Sebastian Cristòforo, 27 anni, si unisce alla rosa del Girona FC. L’uruguaiano è arrivato Fiorentina, dalla quale si è svincolato, e ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo.” Finisce così l’esperienza del centrocampista sudamericano alla Fiorentina dopo essere tornato momentaneamente dal prestito del Levante, Cristòforo è già pronto per una nuova esperienza in terra spagnola