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Nella dodicesima giornata di Premier League l'ex esterno viola Michael Kayode ha firmato una prova maiuscola all'Old Trafford, trascinando il Brentford a un clamoroso 4-0 esterno contro il Manchester United. Il laterale italiano, promosso in Nazionale maggiore dal CT Roberto Mancini, ha brillato per solidità e intraprendenza, chiudendo con 36 tocchi, sei passaggi a superare le linee e cinque interventi difensivi. A rendere indimenticabile la sua serata sono stati soprattutto due episodi in sequenza nella ripresa: prima un provvidenziale salvataggio sulla linea sul 3-0 per negare il gol ai padroni di casa, poi appena un minuto più tardi lo scavetto e l'assist per la rete finale di Kevin Schade nei minuti di recupero.

Il dominio del Brentford: Wilson scatenato e poker firmato Ajer e Schade

Il successo esterno del Brentford nasce da un approccio feroce e dalla capacità di colpire tutte le crepe di una retroguardia di casa apparsa smarrita. Già nel primo tempo Callum Wilson, centravanti trentaquattrenne alla prima rete in questo campionato, ha firmato una doppietta sfruttando gli assist di Ouattara e gli errori difensivi dei Red Devils, incluso il primo gol in cui Maguire ha dato le spalle all'avversario in area. Nella ripresa, dopo il sigillo all'82' di Kristoffer Ajer ancora su assist di Ouattara, la giocata di Kayode ha propiziato il definitivo 0-4, proiettando la squadra in piena orbita europea. Tutto sul campionato inglese su CalcioPremier.com

Crisi nera per Pochettino: United travolto e contestato dai tifosi

Per il Manchester United si materializza invece l'ennesima pagina buia di una stagione disastrosa, con la zona retrocessione che si fa sempre più minacciosa. Nemmeno l'arrivo in panchina di Mauricio Pochettino è bastato a raddrizzare la rotta: dopo il 4-0 incassato ad Anfield contro il Liverpool e il pari per 2-2 in Champions League contro lo Sporting, i Red Devils sono crollati nuovamente con quattro reti al passivo davanti al proprio pubblico. Al triplice fischio Pochettino ha chiamato la squadra a fare il giro di campo sotto i fischi e i cori durissimi degli spalti, sintetizzati dal messaggio implacabile della curva: "Non siete degni di indossare questa maglia".