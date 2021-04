“Ballardini IV”: con la Fiorentina la prova del nove per il Genoa

“La prova del nove”. Così definisce Il Secolo XIX la partita di oggi per il Genoa di Ballardini. Contro la Fiorentina – scrive il quotidiano ligure – il Grifone può tagliare il traguardo delle nove gare consecutive senza ko, in casa. Striscia che non inanella addirittura da novembre 2011, quando però ci riuscì a cavallo tra due campionati. Il Genoa arriva alla gara di “Marassi” con la Fiorentina, forte delle otto partite consecutive senza sconfitte. “Balla IV” ha studiato sia Iachini che Prandelli, in modo tale da non farsi trovare impreparato.