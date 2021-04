Genoa, probabile formazione: dubbi in difesa e in attacco per Ballardini

Se in casa Fiorentina Beppe Iachini non ha dubbi sulla formazione che schiererà oggi contro il Genoa, sul fronte rossoblu Davide Ballardini deve ancora sciogliere qualche nodo. I liguri si schiereranno con il 3-5-2. In porta Perin, davanti a lui Criscito, Radovanovic e uno tra Masiello (favorito) e Biraschi. Quest’ultimo potrebbe comunque essere in campo da esterno destro, con Zappacosta sulla fascia sinistra; in caso contrario spazio a Czyborra a sinistra e lo stesso Zappacosta dalla parte opposta. In mezzo Strootman, l’ex Badelj e Zajc, favorito sull’altro ex Behrami. In attacco due maglie per tre uomini, cioè Scamacca, Destro e Shomurodov.

