Ballardini: “Iachini darà una spinta alla Fiorentina. Ha giocatori di straordinario valore”

In vista della gara del “Ferraris”, il tecnico Davide Ballardini ha parlato ai microfoni di Genoa Channel:

Il cambio di allenatore nella Fiorentina? Certamente ci sarà una spinta. Ci saranno nuove idee, come giusto che sia quando arriva un nuovo allenatore. Quindi una difficoltà in più oltre alla qualità che hanno nella loro rosa.

Tutti i giochi aperti? E’ vero. Non c’è niente di scontato. Considerando la classifica, le squadre che lottano, parlo del nostro campionato, è tutto molto strano”.

La pericolosità della Fiorentina sta nella qualità della rosa. Hanno giocatori di straordinario valore. Non pensavano certo oggi di essere in quella posizione di classifica. Hanno dieci partite per rimediare a una stagione che non gli ha detto bene. Queste sono difficoltà enormi per chi gioca contro di loro.

Le 100 partite sulla panchina rossoblù? Un onore allenare il Genoa ed una responsabilità perché senti tutto l’amore che c’è attorno a questa squadra.