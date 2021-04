Genoa-Fiorentina, le probabili formazioni

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali torna il campionato che vede la Fiorentina giocare a Marassi contro il Genoa rigenerato da Ballardini. Prima dell’avvento del tecnico il Grifone aveva una posizione di classifica estremamente preoccupante mentre adesso ha 31 punti, due in più dei viola ed è reduce dalla vittoria di Parma per 2-1. In precedenza invece erano state sei le partite senza vittoria per gli uomini di Ballardini (4 pareggi e due sconfitte). La Fiorentina invece torna in campo con Beppe Iachini in panchina sperando di portare a casa un risultato utile per rinfrancare una classifica non eccezionale

La situazione

La Fiorentina ritrova Amrabat e potrà contare anche su Castrovilli e Biraghi che nelle ultime partite erano stati poco utilizzati da Prandelli e che non sono mai entrati in campo nelle tre partite della Nazionale di Mancini. Kokorin è rientrato finalmente a Firenze ed è a disposizione di Iachini ma non è ancora pronto per scendere in campo. L’unico indisponibile è Igor che ne avrà ancora per diverse settimane. Sul fronte Genoa, Ballardini dovrà fare a meno solo di Pellagrini e Cassata mentre per il resto tutti a disposizione del tecnico che dovrebbe schierare in attacco la coppia Destro-Scamacca

Le probabili formazioni

GENOA (3-2-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacorsta, Zajic, Badelj, Strootman, Czyborra,; Destro, Scamacca.

FIORENTINA (3-2-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta, Malcuit (Caceres), Amrabat, Pulgar, Castrovilli (Bonaventura), Biraghi (Venuti); Ribery, Vlahovic.